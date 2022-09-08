Путь к трону в 70 лет: как в Великобритании относятся в принцу Чарльзу

Эксперт считает, что принцу Чарльзу придется много трудиться, чтобы создать себе репутацию уровня Елизаветы II.

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Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе со «Звездой» рассказал, как в британском обществе относятся к принцу Чарльзу, который займет трон после того, как умерла его мать, королева Елизавета II.

«Отношение к принцу Чарльзу гораздо более противоречивое, чем отношение к его матери. По разному оценивается его женитьба на принцессе Диане, его последующий развод, нынешний его брак вызывает много вопросов в британском обществе», - сказал он.

По словам Кортунова, нельзя сказать, что принц Чарльз очень ярко себя проявил на том или ином поприще. Поэтому когда он взойдет на престол, ему придется много трудиться.

«Конечно, придется очень настойчиво работать для того, чтобы создать себе репутацию на уровне репутации его матери», - добавил эксперт.

Сегодня стало известно о смерти британской королевы. Престол после смерти Елизаветы II перейдет ее старшему сыну Чарльзу. В ноябре ему исполнится 74 года. Премьер-министр страны Лиз Трасс сообщила, что Чарльз взял тронное имя Карл III.

Следует отметить, что Чарльз ждал своей очереди на престол рекордно долге время. Елизавета стала королевой в 1952 году, тогда ее сыну было четыре года. Таким образом, Чарльз оставался наследником в течение 70 лет.