Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной Елизаветы II

Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене, отметил российский лидер.

© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования британскому королю Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Глава РФ отметил, что с именем Ее Величества связаны важнейшие события новейшей истории Великобритании.

«Ваше Величество, примите глубокие соболезнования по поводу кончины Королевы Елизаветы II. С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене», - говорится в обращении Путина.

Российский лидер пожелал Карлу III мужества и стойкости перед лицом невосполнимой утраты. Он также попросил передать членам королевской семьи и всему британскому народу слова искреннего сочувствия и поддержки.

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии днем в четверг, 8 сентября. На престол взошел ее сын, принц Уэльский Чарльз, под тронным именем Карл III.