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Прощание и новый монарх: раскрыт план британского правительства после смерти Елизаветы II

Анна Касаткина
20:48 08.09.2022
День государственных похорон королевы в Великобритании объявят днем национального траура и выходным.
Прощание и новый монарх: раскрыт план британского правительства после смерти Елизаветы II
© Фото: Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Британские издания раскрыли детали особого плана правительства Соединенного Королевства по факту смерти королевы. Он запускается фразой «Лондонский мост рухнул».

По данным Times и Politico, первым делом, используя кодовую фразу, Букингемский дворец сообщает о смерти монарха сотрудникам и чиновникам правительства, а также лидерам 14 стран, где королева остается главой государства. Одним из первых о кончине узнает премьер. Министров и высокопоставленных служащих информируют по электронной почте сообщением, проект которого гласит: «Уважаемые коллеги, с прискорбием я пишу, чтобы сообщить вам о смерти Ее Величества Королевы».

После смерти королевы из дверей Букингемского дворца выходит лакей в траурной одежде. Он проходит по тускло-розовому гравию и прикрепляет к воротам объявление с черной окантовкой. 

Из замка Балморал, где находится королева, ее тело доставят в Лондон на поезде, если это будет возможным. Вероятен также вариант перевозки самолетом в случае чрезвычайным обстоятельств.

В частном порядке день смерти королевы называется «Днем Д», все последующие перед похоронами будут называть «Д+1», «Д+2» и так далее.

Через три дня новый монарх направится в Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс. Через пять дней после смерти королевы гроб с телом королевы переместят в Вестминстерский дворец. Там он будет доступен для публики 23 часа в сутки в течение трех дней.

День государственных похорон объявят днем национального траура и выходным. В полдень по всему Королевству объявят две минуты молчания, пройдут траурные шествия в Лондоне и Виндзор. Похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве, в часовне святого Георгия в Виндзорском замке состоится церковная служба. Местом погребения станет мемориальная часовня короля Георга VI.

Елизавета II умерла на 97-м году жизни в замке Балморал в Шотландии в четверг, 8 сентября.

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