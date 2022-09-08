Белый дом выразил соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II
С обращением по поводу ухода королевы должен выступить американский лидер Джо Байден.
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Соединенные Штаты выражают соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II, в ближайшее время ожидается выступление президента Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Наши сердца и мысли с семьей королевы, народом Великобритании», - сказала она на брифинге.
Позже с обращением также выступит американский лидер, добавила Жан-Пьер.
Королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни в замке Балморал в Шотландии 8 сентября. В Великобритании запущен особый план правительства Соединенного Королевства под названием «Лондонский мост рухнул».