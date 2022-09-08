Рухнет ли Лондонский мост: что известно о состоянии королевы Елизаветы II

К этому времени уже не только Соединенное Королевство, но и весь мир знают, что состояние королевы ухудшилось, она очень слаба. Еще накануне сообщалось, что она передала часть своих полномочий принцу Чарльзу.

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Последнее опубликованное фото ее величества королевы Великобритании Елизаветы II - снимок выхватил момент, когда хрупкая пожилая женщина стоит в своей гостиной в шотландском замке Балморал. Вторник, 6 сентября, - в этот день королева принимала отставку Бориса Джонсона и жала руку новому премьеру Лиз Трасс.

Уже тогда СМИ обратили внимание на пятна на руке королевы, и сейчас эту фотографию снова обсуждают в Британии. Как и другие знаки, которые, пока косвенно свидетельствуют о том, что с Елизаветой II что-то происходит.

Перед Букингемским дворцом - табличка гласит, что смены караула сегодня не будет. Если верить утекшему в британские СМИ протоколу на случай смерти Елизаветы II, после этого в Букингемском дворце должны собраться обе палаты Парламента. Но в данный момент об этом не сообщалось.

Как раз на заседании палаты общин премьер Лиз Трасс получает загадочную записку, в которой, как все предполагают, тревожные для Соединенного Королевства новости. Уже через несколько минут спикер парламента выступает с внеочередной речью. Хочет выразить слова поддержки, но получается наоборот. Напряжение после его выступления только нарастает.

«Я хочу сказать кое-что по поводу объявления, которое только что было сделано о Ее Величестве. Я знаю, что говорю от имени всей палаты, когда говорю, что мы посылаем наилучшие пожелания Ее Величеству Королеве и что она и королевская семья в данный момент находятся в наших мыслях и молитвах», - сказал Хойл Линдсей.

К этому времени уже не только Соединенное Королевство, но и весь мир знают, что состояние королевы ухудшилось, она очень слаба. Еще накануне сообщалось, что она передала часть своих полномочий принцу Чарльзу. По последним данным, у постели монарха дежурят врачи. И все дети Елизаветы прибыли в шотландскую резиденцию. А перед Букингемским дворцом собираются люди.

Елизавета II – абсолютный рекордсмен среди всех британских монархий, даже королева Виктория, которая правила более 63 лет - не может с ней сравниться. В этом году Елизавета II отметила 70-летия на троне. Его она заняла в 1947 году, когда ей исполнился 21 год. Именно тогда она выступила с проникновенной речью: заявила, что вся ее жизнь будет посвящена служению народу и стране.

«Я хочу сейчас сделать одно заявление. Очень простое. Я заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь, будь она длинной или короткой, будет посвящена служению вам и той великой империи, к которой мы все принадлежим», - говорила она.

Тогда на коронацию королевы собрались около трех миллионов человек – все они хотели увидеть нового монарха. Процессия проходила мимо зрителей 45 минут и протянулась на четыре километра. Впервые действо транслировали по телевидению. Премьер-министр Черчиль тогда был против этого, но королева настояла на своем. Она считала, что «люди должны видеть ее и верить ей». Две тысячи журналистов, 500 фотографов из 92 стран передавали новости с торжества.

За время правления Елизаветы II в Великобритании сменилось 14 глав-правительств. С каждым из них королева проводила еженедельные личные встречи-консультации. Королевский национальный театр даже поставил пьесу Питера Моргана «аудиенция», которая представляет собой диалог монарха со всеми премьер-министрами Великобритании.

На случай смерти монарха в Соединенном Королевстве существует специальный ритуал. Подготовлена целая операция. Первым о кончине Елизаветы II узнает ее личный секретарь. По спецлинии он позвонит премьеру, чтобы сказать ключевую фразу: «Лондонский мост рухнул».

Сначала будут проинформированы главы различных государств и правительства тех 15 стран, в которых Елизавета II считается правительницей. Перед тем, как отправить тело из Шотландии в Лондон, над ним будет проведен ряд шотландских обрядов. А на второй день после смерти ровно в 11 утра принц Чарльз будет провозглашен королем.

За всю историю он дольше всех монархов ждет часа своего правления - 68 лет. На данный момент официальных сообщений о том ,что Ее величество Елизавета II, Божией милостью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и территорий королева, глава Содружества, защитница веры скончалась, нет.