Утверждается, что заявления Букингемского дворца о Елизавете II говорят о серьезности ситуации.

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Тело королевы Британии Елизаветы II отказывается от нее, однако на данный момент неизвестно, каким образом и в какой степени. К такому выводу о состоянии монарха пришел бывший королевский корреспондент BBC (Би-би-си) Ричард Самнер.

По его мнению, заявления Букингемского дворца и в целом его политика всегда сводились к тому, чтобы преуменьшать факты.

«Я всегда подозревал, что здесь, возможно, есть нечто большее, чем проблема мобильности», - сказал он.

Кроме того, журналист считает, что кроме преклонного возраста у ее величества могут быть гораздо более серьезные проблемы со здоровьем.

«Думаю, что, судя по тщательной формулировке дворца, здесь, возможно, происходит что-то серьезное», - добавил Самнер.

Корреспондент подчеркнул, что люди, которые видели Елизавету, отмечают трезвость ее ума - она продолжает интересоваться всем происходящим в стране.

Последнее публичное появление королевы было в минувший вторник, 6 сентября. В тот день у нее была аудиенция с Лиз Трасс, которая вступала в должность премьер-министра страны.

Сегодня появились сообщения, что врачи встревожены состоянием монарха. Дети Елизаветы II, а также ее внук прибыли в замок в Шотландии, где находится королева. В течение дня приходили сообщения о том, что королеву госпитализировали, а впоследствии появились данные о смерти 96-летней королевы, однако оказалось, что сообщение было опубликовано с фейкового аккаунта The Guardian.