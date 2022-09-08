Жуткие фейки и шутки про Трасс: как британцы реагируют на вести о Елизавете II

Сегодня появились тревожные сообщения о состоянии здоровья королевы. В связи с этим семья Елизаветы II направились к ней в Шотландию.

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Жительница Британии Наталья Холден рассказала «Звезде», что услышала в магазине шутку о том, почему ухудшилось состояние здоровья королевы Елизаветы II.

«Королеву над днях навещал наш новый премьер-министр Лиз Трасс и также старый (ее предшественник - Прим. ред.) Борис Джонсон. Немудрено, что королеве стало гораздо хуже после этой встречи», - сказала она.

Напомним, что в минувший вторник, 6 сентября, монарха в замке Балморал посещал сперва уходящий в отставку Борис Джонсон, а затем Лиз Трасс, избранная премьером. В ходе аудиенции королева назначила ее на новую должность, а также поручила Трасс сформировать новый кабмин.

Сегодня появились тревожные сообщения о состоянии здоровья королевы. В связи с этим дети и внук Елизаветы II направились к ней в Шотландию. Телеканалы изменили сетку вещания, была отменена смена караула перед Букингемским дворцом.

Британцы стали собираться перед официальной резиденцией монарха. В течение дня приходили сообщения о том, что королеву госпитализировали, а затем и вовсе появилась новость о смерти 96-летней королевы. Однако эти сведения оказались фейком.