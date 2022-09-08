Эрдоган согласился с Путиным, что зерно с Украины не попадает в бедные страны

Ранее президент РФ заявлял, что Москва неукоснительно соблюдает договоренности, однако Россию, по его словам, опять «грубо кинули».

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет, чтобы поставки российского зерна на мировые рынки начались как можно скорее. Также он согласился с российским коллегой Владимиром Путиным в том, что зерно, несмотря на стамбульское соглашение, не попадает в бедные страны.

«С российской стороны нет поставок. В этой теме Путин прав. Зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся. С другой стороны, Путина волнует тот вопрос, что зерно идет в страны, которые ввели санкции против РФ. Мы хотим, что начались поставки российского зерна. Мы ожидаем этого», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии.

Напомним, что в Стамбуле 22 июля было подписано многостороннее соглашение, которым снимаются ограничения на экспорт российских продуктов. Документ предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Под данным соглашение подписались представители РФ, Турции, Украины и ООН.

Накануне, 7 сентября, российский лидер Владимир Путин высказался о ситуации с вывозом зерна с Украины. Президент РФ подчеркнул, что Москва неукоснительно соблюдает договоренности, однако нашу страну опять «грубо кинули». Впоследствии в Организации Объединенных Наций заявили, что «упорно» работают над данным вопросом.