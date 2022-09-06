Елизавета II приняла отставку Джонсона и назначила Трасс новым премьером Британии

На встрече с новой главой правительства страны королева поручила ей сформировать кабинет министров.

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Лидера консерваторов Лиз Трасс назначили на пост премьера Британии. Ее аудиенция с королевой страны Елизаветой II проходила во вторник, 6 сентября, в замке Балморал в Шотландии.

Как утверждается, традиционно на встрече с новой главой правительства королевства монарх поручила ей сформировать кабинет министров.

Ранее королева приняла отставку предшественника Трасс Бориса Джонсона, он находился на этой должности более трех лет. На встречу с британским монархом политик приехал вместе с женой Керри.

Лиз Трасс 47 лет. До того как ее избрали главой правительства, она занимала пост министра иностранных дел. По данным опроса одной из британским компаний, лишь 4% жителей страны очень довольны тем, что такую важную должность займет Трасс.