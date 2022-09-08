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В МО РФ заявили о самовольном отходе подразделений ВСУ с позиций в Николаевской области

13:54 08.09.2022
Как уточнили в Минобороны России, всего на Николаево-Криворожском направлении враг за прошедшие сутки потерял 2 танка, 6 БМП, 5 других боевых бронированных машин, более 190 военнослужащих и 7 пикапов, вооруженных крупнокалиберными пулеметами. 
В МО РФ заявили о самовольном отходе подразделений ВСУ с позиций в Николаевской области
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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В Минобороны России заявили о самовольном отходе подразделений ВСУ с позиций в Николаевской области. Причиной этого стали нанесенные российскими военными большие потери. 

«В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных Сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы», - сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Как уточнил Конашенков, всего на Николаево-Криворожском направлении враг за прошедшие сутки потерял 2 танка, 6 БМП, 5 других боевых бронированных машин, более 190 военнослужащих и 7 пикапов, вооруженных крупнокалиберными пулеметами. 

При этом, как заметил официальный представитель российского оборонного ведомства, украинские войска на Николаево-Криворожском направлении наступательных действий за сутки не проводили

Кроме этого, как сообщил Игорь Конашенков, под Николаевом российскими истребителями был уничтожен украинский штурмовик Су-25.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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