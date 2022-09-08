МО РФ: российские истребители уничтожили украинский штурмовик Су-25 под Николаевом
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
МО РФ: российские истребители уничтожили украинский штурмовик Су-25 под Николаевом
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
13:21 В стране и мире
АP: Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев
12:52 В стране и мире
Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября
12:49 В стране и мире
CBC: генсеком НАТО может стать украинка Христя Фриланд
12:13 Армия
Бойцы ВСУ на бронетранспортере попали в минную ловушку и подорвались: кадры с коптера
12:03 В стране и мире
В Росатоме заявили, что делегация МАГАТЭ на Запорожской АЭС видела, откуда летят снаряды
Популярное
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний