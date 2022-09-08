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В МО РФ заявили об отсутствии наступления противника под Николаевом из-за больших потерь ВСУ

13:50 08.09.2022
Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял более 190 военнослужащих, добавили в МО РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Grishin, RussianLook, Globallookpress
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На Николаево-Криворожском направлении Вооруженные силы Украины не проводили наступления, это связано с большими потерями противника, заявил на брифинге 8 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он отчитался о боевой работе ВКС России, ракетных войск и артиллерии на данном направлении. Как утверждает представитель российского военного ведомства, поражены пункты управления 63-й мехбригады ВСУ, войска 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в Херсонской и Николаевской областях. Под Мураховкой уничтожен склад боеприпасов противника, а под Константиновкой сбит украинский штурмовик Су-25.

Конашенков перечислил потери украинской стороны в живой силе и технике на Николаево-Криворожском. Так, только за сутки противник потерял более 190 бойцов. Также уничтожены два украинских танка, шесть БМП и пять других бронированных машин, семь пикапов с пулеметами. Кроме того, в новой сводке о проведении спецоперации на Украине говорится о самовольном отходе подразделений ВСУ с позиций в Николаевской области. Причиной этого стали нанесенные российскими военными большие потери.

Между тем, ВКС России уничтожили до 120 украинских военнослужащих в районах Славянска и Краматорска. Также в результате ударов противник не досчитался 15 единиц бронированной и автомобильной техники.

Ранее Народная милиция ДНР опубликовала видео, на котором показан бронетранспортер М113 ВСУ после подрыва на противотанковой мине. На кадрах, снятых с коптера, видно, что гусеничная боевая машина серьезно разрушена.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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