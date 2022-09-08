Бойцы ВСУ на бронетранспортере попали в минную ловушку и подорвались: кадры с коптера

Огнем артиллерии, который корректировался с помощью беспилотников, украинскую группу вытеснили на минное поле.

© Видео: Пресс-служба УНМ ДНР © Фото: Пресс-служба УНМ ДНР

Народная милиция ДНР опубликовала видео, на котором показан бронетранспортер М113 производства США украинской армии после подрыва на противотанковой мине.

На кадрах, снятых с коптера, видно, что гусеничная боевая машина серьезно разрушена и скорее всего восстановлению не подлежит. Рядом с М113 лежат еще две мины, их не раскидало в результате взрыва.

В пресс-службе УНМ ДНР заявили, что противник предпринял вылазку в районе Донецкого аэропорта, но был выявлен. Огнем артиллерии, который корректировался с помощью беспилотников, украинскую группу вытеснили на минное поле, где и подорвался М113.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов