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Захарова оценила агрессивные призывы МИД Эстонии к россиянам

Ян Брацкий
00:35 05.09.2022
Российский дипломат напомнила эстонскому министру иностранных дел, что он представляет страну, которая на словах является правовым государством и европейской демократией.
Захарова оценила агрессивные призывы МИД Эстонии к россиянам
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу невеждой за его «чудовищную логику» в отношении призывов россиян к насилию.

Так она прокомментировала интервью эстонского министра иностранных дел изданию Postimees. В нем эстонский дипломат предложил россиянам «взять в руки по булыжнику», чтобы вызвать изменения в обществе. Визовые ограничения он назвал «сигналом для всех россиян».

«В своем ли вообще уме господин Рейнсалу... К чему он призывает людей? К насилию? Напомню, он - дипломат, представляет страну, которая на словах заявляет о том, что является правовым государством, европейской демократией», - написала Захарова в своем Telegram.

Она предположила, что булыжники вполне могут полететь в окна посольства Эстонии в России.

«Чудовищная логика эстонского невежды: неважно, где будут расположены эти окна; какая разница, кто туда кинет булыжники и кому эти помещения принадлежат... Потом пусть не говорит, что "насилие - это не метод"», - добавила она.

Власти Эстонии одними из первых приняли решение закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой ранее. Решение официального Таллина коснется 50 тысяч человек.

В Латвии пошли ее дальше. Наряду с визовыми ограничениями парламент Латвии объявил Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма. Сейм страны также призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Кроме того, латвийский парламент призвал «евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России».

Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок заявила, что официальный Берлин вышел из соглашения об облегчении визового режима с Россией. Решение Германии означает, что россиянам придется собирать больше документов для получения визы, увеличатся сроки рассмотрения заявлений, а сами визы подорожают.

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