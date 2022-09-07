Финляндия отказалась самостоятельно закрывать границу для туристов из России

Страна будет ждать соответствующего решения на уровне Еврокомиссии.

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Финляндия пока не собирается ограничивать въезд российским туристам с шенгенской визой до соответствующего решения на уровне Еврокомиссии. Об этом в среду сообщил Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

По его словам, в данный момент уже значительно сокращено количество туристических виз, выдаваемых россиянам.

Ранее Эстония, Литва и Латвия достигли договоренности по ограничению въезда граждан России и Белоруссии, имеющих шенгенские визы. Теперь они не смогут пересекать сухопутную границу прибалтийских стран.

Исключение сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.