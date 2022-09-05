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Емкость рядом с энергоблоком повреждена в результате удара ВСУ по территории ЗАЭС

Анна Касаткина
18:05 05.09.2022
Экстренные службы ликвидируют последствия обстрелов территории электростанции украинскими войсками.
Емкость рядом с энергоблоком повреждена в результате удара ВСУ по территории ЗАЭС
© Фото: РИА Новости
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Украинские войска при обстреле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) повредили емкость с дистиллированной водой рядом со вторым энергоблоком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: спецкорпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спецкорпуса, бетонное ограждение. Повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока», - сообщил он.

Рогов добавил, что пострадавших в результате обстрела нет, технологическому процессу ничего не угрожает, экстренные службы ведут работы по ликвидации последствий.

Ранее власти Энергодара сообщили о новых обстрелах ЗАЭС, несмотря на присутствие на станции миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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