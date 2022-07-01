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Доставка в лес с координатами: как на Украине продают оружие НАТО в даркнете

Анна Назайкина
14:29 01.07.2022
О том, что оружие, которое западные страны отправляют на Украину, впоследствии будет распространяться по европейскому континенту и другим регионам, уже предупреждали ранее в МИД России.
Доставка в лес с координатами: как на Украине продают оружие НАТО в даркнете
© Фото: U.S. Department of Defense
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Масштабные поставки иностранного оружия на Украину привели к возникновению «черных» площадок в даркнете, там размещаются объявления о продаже ПТРК Javelin, дронов Phoenix Ghost и другого оружия. RT представился заинтересованным покупателем и предложил продавцам маркетплейса заключить сделку.

Как утверждается, на интернет-площадках можно найти не только легкое стрелковое вооружение, но и мобильные противотанковые комплексы, которые США и их союзники поставляют Киеву в качестве военной поддержки.

Также в «добрые руки» на черном рынке могут отдать новейший дрон-камикадзе Phoenix Ghost, разработанный американской компанией. Издание написало продавцам, которые объявили цену - 4 000 долларов за штуку.

© RT

Как удалось выяснить RT, приобретенный товар доставляют в тайники, причем не только на Украине, но и в других странах. Оплата производится прямо на странице маркетплейса, который выступает гарантом сделки.

Продавцы заявили «покупателю», что после того, как товар будет оплачен, покупку поместят в тайник и сообщат о его точном местоположении. Как выяснилось впоследствии, тайник представляет собой прикоп в лесном массиве. Покупателю передают его снимок и координаты.

Кроме того, на одном из маркетплейсов представлены американские бронежилеты, их продает пользователь под ником weapons ukraine. Стоимость составляет полторы тысячи долларов за партию из пяти штук.

© RT

У этого продавца также можно приобрести британский противотанковый гранатомет NLAW, он продается за 15 тысяч долларов.

© RT

Кроме товаров производства США, у пользователя есть большое количество старого оружия времен СССР - разнообразные модификации советских ручных гранат, пистолеты, автоматы АК и снайперские винтовки Драгунова.

О том, что оружие, которое западные страны отправляют на Украину, впоследствии будет распространяться по европейскому континенту и другим регионам, уже предупреждали ранее в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что вследствие поставок Киеву западного оружия будет происходить расширение черного рынка.

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