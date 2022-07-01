Доставка в лес с координатами: как на Украине продают оружие НАТО в даркнете

О том, что оружие, которое западные страны отправляют на Украину, впоследствии будет распространяться по европейскому континенту и другим регионам, уже предупреждали ранее в МИД России.

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Масштабные поставки иностранного оружия на Украину привели к возникновению «черных» площадок в даркнете, там размещаются объявления о продаже ПТРК Javelin, дронов Phoenix Ghost и другого оружия. RT представился заинтересованным покупателем и предложил продавцам маркетплейса заключить сделку.

Как утверждается, на интернет-площадках можно найти не только легкое стрелковое вооружение, но и мобильные противотанковые комплексы, которые США и их союзники поставляют Киеву в качестве военной поддержки.

Также в «добрые руки» на черном рынке могут отдать новейший дрон-камикадзе Phoenix Ghost, разработанный американской компанией. Издание написало продавцам, которые объявили цену - 4 000 долларов за штуку.