Небензя высказался о призыве МАГАТЭ создать на ЗАЭС демилитаризованную зону

Он обратил внимание на то, что в сущности станция не милитаризована - на ее территории нет снаряжения.

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Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что призыв МАГАТЭ создать демилитаризованную зону на Запорожской атомной электростанции является несерьезным.

«Это несерьезно. Потому что если мы демилитаризуем ее, украинцы тут же войдут туда. Мы защищаем станцию», - сказал он.

Небензя обратил внимание на то, что в сущности станция не милитаризована - на ее территории нет снаряжения.

«Там только физическое присутствие охраны, которая охраняет станцию. Там нет артиллерии. Только грузовики, которые привозят военнослужащих», - отметил постпред РФ.

Сегодня Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет по итогам визита на ЗАЭС. В частности, в нем организация предложила создать вокруг объекта защитную зону. По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, это приведет к тому, что на территорию станции зайдут украинские боевики.