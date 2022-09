Спорт Карен Хачанов пробился в полуфинал US Open Максим Крюков В полуфинале US Open российский спортсмен сразится с Каспером Руудом из Норвегии. © Фото: Friso Gentsch, dpa, globallookpress Читайте нас на: Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке на кортах с хардовым покрытием. Российский теннисист, посеянный на этом турнире под 27-м номером, в 1/4 финала победил австралийца Ника Кирьоса (23-й номер посева) в пяти партиях со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Матч продолжался 3 часа 39 минут. В полуфинале US Open российский спортсмен сразится с Каспером Руудом из Норвегии, который в своем четвертьфинальном поединке одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини. Для 26-летнего Хачанова это будет первый полуфинал в рамках турниров Большого шлема. До этого его лучшим показателем был выход в четвертьфинал французского «Ролан Гаррос» (2019), британского «Уимблдона» (2021) и Открытого чемпионата США (2022). Ранее российский теннисист Даниил Медведев прекратил борьбу на Открытом чемпионате США. Действующий обладатель US Open проиграл в четырех партиях австралийцу Нику Кирьосу в четвертом круге турнира Большого шлема. По этой причине спортсмен из России потеряет первую строчку в рейтинге. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика