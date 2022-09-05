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Даниил Медведев потеряет первую строчку рейтинга после поражения на US Open

Максим Крюков
08:52 05.09.2022
Российский теннисист не смог пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США, проиграв в четырех сетах австралийцу Нику Кирьосу.
Даниил Медведев потеряет первую строчку рейтинга после поражения на US Open
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Российский теннисист Даниил Медведев прекратил борьбу на Открытом чемпионате США. Действующий обладатель US Open проиграл в четырех партиях австралийцу Нику Кирьосу в четвертом круге турнира Большого шлема. Поединок продолжался 2 часа 56 минут и завершился со счетом 6:7, 6:3, 3:6, 2:6 в пользу Кирьоса.

По этой причине спортсмен из России потеряет первую строчку в рейтинге. На следующей неделе мировой тур ATP возглавит либо Рафаэль Надаль, либо Карлос Алькарас, либо Каспер Рууд.

В четвертьфинале соревнований Ник Кирьос сразится с россиянином Кареном Хачановым, который одержал победу в 5-сетовом матче с испанцем Пабло Каррено-Буста (4:6,6:3,6:1,4:6,6:3).

Ранее Даниил Медведев вступил в перепалку с болельщиком, оскорбившем его. Инцидент произошел на турнире в Монреале, который проходил в середине августа, после поражения россиянина от австралийца Ника Кирьоса. Когда Медведев выходил с корта, мужчина выкрикнул ему, что он «лузер». Теннисист подошел к недовольному болельщику и сказал зрителю, чтобы тот «включал мозги».

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