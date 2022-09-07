Конец трагической истории: с Ключевского вулкана эвакуировали девять тел погибших туристов

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На Камчатке завершилась эвакуация тел погибших туристов и гида со склона Ключевской сопки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции», - сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

По словам чиновника, сегодня тела погибших доставят в Петропавловск-Камчатский. Там проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что в минувшую субботу при восхождении на вулкан туристической группы, в составе которой было десять человек и два гида, на высоте более 4 тысяч метров погибло не менее пяти альпинистов. Впоследствии появилась информация о гибели еще четырех человек.

По факту произошедшего, СК РФ возбудил уголовное дело, в рамках которого задержан глава фирмы, организовавшей смертельное восхождение на Ключевской вулкан. Мужчина подозревается в оказании небезопасных услуг.