Пепел, снег и страшный ветер: как поход на Ключевской вулкан стал смертельным для туристов

Сотрудникам экстренных служб приходится работать в условиях мощного ветра на разных высотах и снега в перемешку с пеплом.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: КГКУ ЦОД

Сегодня стали известны детали смертельного похода на Ключевской вулкан на Камчатке. Группа состояла из 10 туристов и двух гидов, и почти все они не первый раз совершали восхождение на вершины. Захватывающее путешествие обернулось борьбой за выживание.

Пилотам МЧС только с четвертого раза удалось высадить на склон кючевской сопки группу спасателей - мешал штормовой ветер, который поднимает целые облака вулканического пепла со снегом. Сейчас опытные альпинисты продвигаются на помощь вверх по склону с отметки 1663 метра. Им осталось пройти еще столько же.

«Поисково-спасательную операцию усложняют неблагоприятные погодные условия. Сила ветра на высотах достигает до 20 метров в секунду», - сказала начальник группы информации КГКУ ЦОД Татьяна Юхманова.

Сотрудникам экстренных служб приходится работать в условиях мощного ветра на разных высотах и снега в перемешку с пеплом. На пути встречались ледовые поля - по ним спасателям предстояла передвигаться в специальных «кошках», держась за ледорубы.

На 3 300 метрах спасателей ждали последние выжившие из группы туристов. Из 12 человек, которые отправились покорять Ключевской вулкан, еще 30 августа в живых остались всего трое. Они смогли выйти на связь и сообщили, что находятся в домике вулканологов. Там есть продовольствие и газ.

Изначально там находились двое спасшихся - Анастасия Усачева и Роман Аверин. С высоты 4 158 метров к ним смог спуститься один из гидов - Иван Алагубин. Вместе с ним на высоте оставался новосибирский гид Андрей Мищенко, сломавший ногу. Он не выжил.

«Это самый высокий действующий вулкан Евразии...Основная опасность постоянно меняющаяся погода...оценка своих возможностей - это основное...Всегда можно развернуться. Я лично несколько раз шел туда, но ни разу не доходил», - сказал директор турфирмы Эдуард Фролов.

Уже известно, что один из альпинистов из большой группы туристов во время восхождения сорвался в пропасть и потащил за собой остальных. Оставшиеся в живых разделились - Усачева и Аверин спустились в домик вулканологов, а с гидом Андреем Мищенко, который повредил ногу, на высоте 4 тысяч метров остался его коллега Иван Алабугин. И спустился только после того, как Алабугин погиб.

Правоохранительные органы разбираются в причинах гибели людей. Задержан директор новосибирской турфирмы, организовавшей это восхождение на вулкан. Возбуждено уголовное дело. Также прокуратурой проверяется информация, что фирма предлагала походы по запрещенным маршрутам.

«Прокуратура проверит организацию и проведение туристического тура. Также на контроль поставлены результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности”», - сказала старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.

Сейчас вторая наземная группировка спасателей, состоящая из 24 человек, на технике высокой проходимости двигается на отметку 1400 метров. Там планируется разбить базовый лагерь для оказания помощи пострадавшим и спасателям, которые сейчас поднимаются на вулкан.