В стране и мире Опубликованы кадры задержания главы фирмы, организовавшей смертельный поход на Ключевской вулкан Анна Назайкина На данный момент с ним работают следователи СК РФ. © Видео: СК РФ © Фото: СК РФ Читайте нас на: Следственный комитет России показал видео задержания главы фирмы, которая организовала смертельный турпоход на Ключевской вулкан на Камчатке. «По поручению следователя следственного управлениями СК России по Камчатскому краю в Новосибирске задержан руководитель туристического агентства ООО “Экстрим тайм”», - говорится в сообщении. Как утверждается, мужчина подозревается в оказании небезопасных услуг. На данный момент с ним работают сотрудники следственных органов. По данным следствия, в минувшую субботу, 3 сентября, при восхождении на вулкан тургруппы, в составе которой было десять человек и два гида, на высоте более 4 тысяч метров погибло не менее пяти альпинистов. Впоследствии появилась информация о гибели еще четырех человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика