Путин встретился с премьер-министром Мьянмы на ВЭФ-2022

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Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

«Отношения с Мьянмой у нас развиваются позитивно, объем торгово-экономических связей скромный, но тенденции хорошие», - сказал российский лидер.

Премьер-министр Мьянмы, в свою очередь, назвал главу российского государства лидером мира, потому что «он контролирует и организует стабильность во всем мире».

Сегодня во Владивосток для участия в мероприятиях в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) прибыл глава МИД России Сергей Лавров прибыл. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях ВЭФ-2022.

Ранее замглавы МИД РФ рассказал об успехах России в расширении географии применения карты «Мир». Он перечислил страны, которые уже пользуются российской платежной системой, а также поделился, что с рядом других стран активно ведутся переговоры по этому поводу, в том числе с Мьянмой.