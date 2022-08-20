МИД РФ: Россия ведет переговоры по поводу применения карты «Мир» в Китае, Египте и других странах

Замглавы МИД РФ перечислил некоторые страны, в которых могут начать использовать карту «Мир»: Индия, Куба, Китай, Египет, Бахрейн, Азербайджан, Нигерия, Мьянма и Таиланд.

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Замглавы МИД РФ рассказал об успехах России в расширении географии применения карты «Мир». Он перечислил страны, которые уже пользуются российской платежной системой, а также поделился, что с рядом других стран активно ведутся переговоры по этому поводу.

«Ведем активную работу в этом направлении. В настоящее время российской платежной системой можно пользоваться в таких странах, как Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Корея и Южная Осетия. На разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, КНР, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами», - ответил он на вопрос в интервью ТАСС.

Ранее отмечалось, что на Кубе карты «Мир» могут заработать уже к концу этого года. Об этом рассказал посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.