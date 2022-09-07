Лавров прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2022

Накануне во Владивосток на остров Русский прибыл президент России Владимир Путин.

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл во Владивосток для участия в мероприятиях в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях ВЭФ-2022.

«Лавров прибыл во Владивосток для участия в мероприятиях в рамках ВЭФ», - передает слова дипломата ТАСС.

Накануне во Владивосток на остров Русский прибыл президент России Владимир Путин. В рамках визита глава государства встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума.

Кроме того, российский лидер провел расширенное заседание президиума Госсовета, в ходе которого были рассмотрены вопросы развития национальной туристической индустрии в современных условиях.