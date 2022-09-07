«Мне не стыдно»: как прошел суд над медиками, признанными виновными в убийстве младенца

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В Московском областном суде накануне огласили приговор врачам из Калининграда Елене Белой и Элине Сушкевич по резонансному делу об убийстве новорожденного ребенка. Они получили 9 и 9,5 лет колонии общего режима соответственно. Суд решил, что младенец был отравлен, чтобы не испортить положительную статистику родильного дома. Процесс тянулся почти четыре года. Сначала женщин оправдали, а потом первоначальный вердикт отменили.

Жуткий инцидент произошел еще в ноябре 2018 года. В Калининградском роддоме №4 на свет появился недоношенный ребенок весом всего 700 граммов. На допросах Белая и Сушкевич уверяли, что сделали все необходимое для спасения ребенка, но малыш умер якобы по естественным причинам.

Как утверждали врачи, малыш при рождении был нежизнеспособен. Но следователи уверены, что медики намеренно убили младенца. По их словам, новорожденный умер от токсического отравления сульфатом магния, доза которого в несколько раз превышала допустимую.

«Мотивом преступление стало нежелание ухудшать показатели статистики мед учреждения», - заявила руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светлана Петренко.

По делу провели три судмедэкспертизы. Они показали, что ребенок родился живорожденным без пороков развития и, что он умер в следствии введения токсичной дозы сульфата магния.

За медиков вступились российские неонотологи и национальная медицинская палата во главе с Леонидом Рошалем. Сам он неоднократно посещал заседания. По мнению врачей, обвиняемые не причастны к смерти ребенка.

Адвокат обвиняемых называет этот процесс абсурдным и уверен, что никаких причин убивать ребенка не было. В зале суда не было родственников потерпевшей стороны, а поддержать врачей пришли коллеги-медики. Заключительное слово обвиняемые произносили без камер. В обращении к суду своей вины женщины не признали.

«Я считаю, что у суда есть достаточные основания принять решение о вынесении оправдательного приговора, роспуске коллегии присяжных и направлении дела на новое рассмотрение. Мне не стыдно смотреть в глаза Вам, ваша честь, прокурору, адвокатам, знакомым, моим коллегам и учителям, моей маме, родителям моих пациентов, в том числе родителям умершего ребенка», - сказала в суде Элина Сушкевич.

Отметим, это уже не первый процесс в отношении медиков. Дело тянется с 2018 года. В мае прошлого года апелляционный суд отменил оправдательный приговор Калининградского областного суда, который основывался на вердикте присяжных. В феврале этого года в Мособлсуде началось повторное рассмотрение уголовного дела.