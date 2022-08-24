В Москве пересмотрели вердикт обвиняемым в убийстве младенца калининградским врачам

© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Калининградские врачи Елена Белая и Элина Сушкевич признаны виновными по делу об убийстве новорожденного в 2018 году. Об этом сообщил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

«Признали виновными обеих», - сказал он ТАСС.

Юрист добавил, что защита собирается обжаловать это решение.

Белую и Сушкевич обвиняют в убийстве младенца, который родился в ноябре 2018 года в роддоме №4 Калининградской области. Ребенок родился недоношенным и весил 700 граммов. По версии следствия, заместитель главврача Белая предположила, что новорожденный, вероятнее всего, умрет, что ухудшит статистические показатели, и поручила анестезиологу-реаниматологу Сушкевич убить младенца. Последняя, как считают следователи, ввела ребенку сульфат магния.

Врачей уже ранее судили в Калининграде, в 2020 году присяжные вынесли оправдательный вердикт. Факт введения ребенку сульфата магния был признан недоказанным. Позже дело было отменено и направлено на новое рассмотрение в Мособлсуд.