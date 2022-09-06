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Калининградских врачей отправили в колонию по делу об убийстве младенца

Анна Касаткина
14:53 06.09.2022
Присяжные ранее признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Московский областной суд приговорил к 9 и 9,5 годам лишения свободы калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую по делу об убийстве новорожденного. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Звезды».

Отбывать наказание Сушкевич и Белая будут в колонии общего режима, после освобождения им также запрещено три года работать по профессии.

Ранее присяжные признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения. Обвинение просило для них по 13 лет лишения свободы и трехлетнему запрету работать по профессии.

Белую и Сушкевич обвиняют в убийстве младенца, который родился в ноябре 2018 года в роддоме №4 Калининградской области. Ребенок родился недоношенным и весил 700 граммов. По версии следствия, заместитель главврача Белая предположила, что новорожденный, вероятнее всего, умрет, что ухудшит статистические показатели, и поручила анестезиологу-реаниматологу Сушкевич убить младенца. Последняя, как считают следователи, ввела ребенку сульфат магния.

Врачей уже судили в Калининграде, в 2020 году присяжные вынесли им оправдательный вердикт. Факт введения ребенку сульфата магния был признан недоказанным. Позже дело было отменено и направлено на новое рассмотрение в Мособлсуд.

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Калининградских врачей отправили в колонию по делу об убийстве младенца
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