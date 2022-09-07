Евкуров подвел итоги масштабных учений «Восток-2022»

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Заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров поздравил участников военных учений «Восток-2022» с успешным окончанием маневров.

«Взаимодействуя в сложной, быстроменяющейся обстановке на земле, в воздухе и на море мы отработали современные способы действий войск. Смогли убедиться в эффективности и надежности вооружения и техники», - заявил Евкуров.

Личные составы подразделений на территории девяти полигонов Восточного военного округа (ВВО), а также в акватории и прибрежных зонах Японского и Охотского морей продемонстрировали высокую боевую слаженность, добавил замминистра обороны РФ.

«Есть четкое понимание, что нам делать сегодня и к чему стремиться завтра для надежного обеспечения безопасности нашего государства и всего мира. Цели учений достигнуты в полном объеме», - подвел итог Евкуров.

Основной этап стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» состоялся накануне. На полигон Сергеевский прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства провел закрытое совещание, участниками которого стали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. После Верховный главнокомандующий посмотрел финальную часть учений. За маневрами Владимир Путин наблюдал из специально оборудованного командного пункта. Он оттуда полноценно оценил оперативную обстановку. Данные в режиме реального времени поступали даже с дальних рубежей огромного полигона. Все благодаря установленным в полях камерам с 32-кратным увеличением.

Особенностью «Востока» этого года является создание коалиционной группировки из вооруженных сил десяти стран - России, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана. Также привлекались оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Лаоса, Никарагуа и Сирии. К учениям было приковано большое внимание прессы. На полигон прибыли более 100 журналистов. Все они отметили организацию маневров на высочайшем уровне. Участники же СКШУ отметили, что все цели учений были выполнены.