За учениями «Восток-2022» на полигоне Сергеевский наблюдали более 170 представителей 35 стран

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Напомним, что более 2 000 иностранных военных вошли в коалиционную группировку войск на учениях «Восток-2022». В ней задействованы представители Алжира, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Индии, Киргизии, Монголии и России. Также дополнительно на учения привлечены оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Сирии, Лаоса, Никарагуа и Мьянмы.

На полигоне Сергеевский в Приморском крае работает объединенный штаб коалиционной группировки войск государств, участвующих в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022». Он занимается выработкой совместных решений в ходе проведения стратегических операций.

СКШУ «Восток-2022» проводится с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России на семи полигонах. Задействовано свыше 50 тысяч военных, более 5 000 единиц вооружения и техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.