За учениями «Восток-2022» на полигоне Сергеевский наблюдали более 170 представителей 35 стран
В их числе были представители стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.
© Фото: Минобороны России
За розыгрышем совместных практических действий в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский наблюдали более 170 иностранных представителей из 35 государств. В их числе были представители стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.