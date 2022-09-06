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«Враг» уничтожен: как прошли учения «Восток-2022» на полигоне Сергеевский

Максим Петренко
Сергей Лебедев
14:29 06.09.2022
За основным этапом учений наблюдал Президент России Владимир Путин.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Сегодня в Приморье прошел основной этап стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». На полигон Сергеевский прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства провел закрытое совещание, участниками которого стали Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. После верховный главнокомандующий посмотрел финальную часть учений.

За маневрами Владимир Путин наблюдал из специально оборудованного командного пункта.  Он оттуда полноценно оценил оперативную обстановку. Данные в режиме реального времени поступали даже с дальних рубежей огромного полигона. Всё благодаря установленным в полях камерам с 32-кратным увеличением.

При этом у начальника Генштаба была связь со всеми главнокомандующим. С полигона поступала самая оперативная информация Верховному Главнокомандующему на экране показывались технические характеристики применяемых вооружений.

Согласно легенде учений, условный противник «Восточные» нападает на «Северных» и их союзников, вклинившись на 200 километров в глубину обороны. Его остановили, он понёс потери, но сохранил резервы. С этой точки и начинает разворачиваться действо – группировка войск при поддержке артиллерии и тактического десанта бьют по противнику, берут рубежи и освобождают населенные пункты. Массированные удары ракетных войск и артиллерии, разбивая и резервы противника, вынуждают его отступить.

Особенностью «Востока» этого года является создание коалиционной группировки из вооружённых сил десяти стран - России, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана. Также привлекались оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Лаоса, Никарагуа и Сирии.

Военных атташе за несколько часов до начала этапа собрали в штабе коалиционной группировки войск и довели оперативную информацию. Руководитель учений, целью которых было укрепление взаимодействия между государствами-партнёрами, подвел итоги. Он отметил, что объединенный штаб  в кратчайшие сроки выполнил поставленные задачи.

«Отмечаю высокий уровень взаимодействия оперативных групп всех без исключения органов военного управления по решению учебно-боевых задач и в соответствии с замыслом СШКУ», - заявил командующий коалиционной группировкой войск на полигоне Сергеевский Владимир Омельянович.

К учениям было приковано большое внимание прессы. На полигон прибыли более 100 журналистов. Все они отметили организацию маневров на высочайшем уровне.

Участники же СКШУ отметили, что все цели учений были выполнены. Вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе отработаны.

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