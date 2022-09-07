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В Мелитополе взорвали штаб общественного движения

Ян Брацкий
23:57 07.09.2022
ВСУ открыли по Мелитополю и Бердянску артиллерийский огонь после того, как жители региона высказались в поддержку референдума о вхождении в состав России.
В Мелитополе взорвали штаб общественного движения
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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В Мелитополе взорван штаб общественного движения. Власти региона назвали произошедшее терактом, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе - по улице Ломоносова, 234», - написал Рогов в Telegram-канале со ссылкой на официальное заявление движения «Мы вместе с Россией».

В настоящий момент подробности происшествия неизвестны, как и количество возможных жертв и пострадавших. Со слов Рогова, ВСУ открыли по Мелитополю и Бердянску ураганный огонь после того, как жители региона высказались в поддержку референдума о вхождении в состав России.

«Ранее сегодня были опубликованы данные соцопроса <..> Согласно опросу, на территории области готовы принять участие в референдуме 83% опрошенных жителей <...> Более того, 86% респондентов Запорожской области, готовых принять участие в референдуме, поддерживают вхождение региона в Российскую Федерацию», - пишет Рогов.

Приазовская часть Запорожья и вся Херсонская область перешли под контроль ВС РФ в результате специальной операции по защите мирного Донбасса. Российские войска заняли такие крупные населенные пункты, как Херсон, Бердянск и Мелитополь, отрезав Украину от Азовского моря.

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