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В Мелитополе задержан бывший офицер СБУ, подозреваемый в совершении диверсий

Алексей Курильченко
10:30 21.08.2022
Задержанный подозревается в наблюдении за полетами российских военных на аэродроме
В Мелитополе задержан бывший офицер СБУ, подозреваемый в совершении диверсий
© Фото: Администрация Мелитополя
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В Мелитополе правоохранители задержали мужчину, который подозревается в совершении диверсий и вел наблюдение за полетами российских самолетов. В ходе обыска в его доме обнаружены материалы для изготовления бомбы.

«Подозреваемый вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме. Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима», - говорится в Telegram-канале администрации.

По данным ТАСС, задержанный является бывшим офицером украинских силовых структур.

Ранее в Краснодаре задержан с поличным россиянин - агент Службы безопасности Украины, который ранее самостоятельно предложил украинской стороне сотрудничество. Позывной мужчины - Арчи.

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