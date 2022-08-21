В Мелитополе задержан бывший офицер СБУ, подозреваемый в совершении диверсий

Задержанный подозревается в наблюдении за полетами российских военных на аэродроме

© Фото: Администрация Мелитополя

В Мелитополе правоохранители задержали мужчину, который подозревается в совершении диверсий и вел наблюдение за полетами российских самолетов. В ходе обыска в его доме обнаружены материалы для изготовления бомбы.

«Подозреваемый вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме. Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима», - говорится в Telegram-канале администрации.

По данным ТАСС, задержанный является бывшим офицером украинских силовых структур.

Ранее в Краснодаре задержан с поличным россиянин - агент Службы безопасности Украины, который ранее самостоятельно предложил украинской стороне сотрудничество. Позывной мужчины - Арчи.