На данный момент завершен монтаж стелы, а также закончена реставрация исторических пилонов, разрушенных ранее.

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Вечный огонь зажгли на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. Огонь загорелся впервые за долгое время. Об этом заявил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

«После того как была смонтирована новая чаша и подключен газ, мы совершили пробный пуск Вечного огня. Это во многом знаковое событие», - отметил он после посещения ЛНР и ДНР.

Овсиенко также подчеркнул, что уже завершен монтаж стелы и закончена реставрация исторических пилонов, ранее разрушенных. Строители ведут монтаж трех новых пилонов в честь современных защитников Донбасса.

Сейчас на мемориале благоустроено захоронение бойцов батальона «Восток», а также выполнена архитектурная подсветка. Восстановлением мемориала занимаются Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Минобороны России.

В апреле в Херсоне на Аллее Славы вновь загорелся Вечный огонь. Сообщалось, что пламя не горело весь последний год. Все это стало возможным благодаря полному контролю города Вооруженными силами России.