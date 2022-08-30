На мемориал Саур-Могла вернули статую Солдата Победы
Восстановлением мемориала занимается Российское военно-историческое общество совместно с Минобороны России.
© Видео: telegram, Российское военно-историческое общество © Фото: Российское военно-историческое общество
В ходе восстановительных работ на мемориальный комплекс Саур-Могила в Донецкой Народной Республике вернули статую Солдата Победы. Девятиметровая скульптура установлена на вершине кургана у подножия 36-метровой стелы.
Мемориал был разрушен в ходе конфликта в Донбассе в 2014 году. Теперь рабочие воссоздают его исторический облик. Восстановлением занимается Российское военно-историческое общество совместно с Минобороны России.
Ранее на мемориале впервые за долгое время зажгли Вечный огонь. Для этого была смонтирована новая чаша, а к комплексу подведен газ.