На мемориал Саур-Могла вернули статую Солдата Победы

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В ходе восстановительных работ на мемориальный комплекс Саур-Могила в Донецкой Народной Республике вернули статую Солдата Победы. Девятиметровая скульптура установлена на вершине кургана у подножия 36-метровой стелы.

Мемориал был разрушен в ходе конфликта в Донбассе в 2014 году. Теперь рабочие воссоздают его исторический облик. Восстановлением занимается Российское военно-историческое общество совместно с Минобороны России.

Ранее на мемориале впервые за долгое время зажгли Вечный огонь. Для этого была смонтирована новая чаша, а к комплексу подведен газ.