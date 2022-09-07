Экс-шеф протокола Ельцина оценил правдивость истории Клинтон о потере дочери в Кремле

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Билл и Хиллари Клинтон действительно приезжали с дочерью в Москву, однако какой-то серьезной пропажи ребенка не было. Об этом рассказал бывший шеф протокола Кремля Владимир Шевченко, комментируя рассказ бывшей первой леди США об инциденте в Кремле.

Он подтвердил, что Клинтоны прилетали с дочерью, но не уточнил год визита. Возможно, речь идет о 1994 годе - 13-летняя Челси тогда приехала вместе с президентской четой. По словам Шевченко, для своего возраста девочка была «немножко шаловливой».

«Может, она там где-нибудь задержалась, а папа с мамой сели и уехали. Потом спохватились - дочки нет. Это в американском стиле», - сыронизировал он в беседе с ТАСС.

Если бы Клинтоны действительно потеряли и искали свою дочь, то эта история обязательно осталась бы в памяти, добавил Шевченко.

Супруга 42-го президента Соединенных Штатов и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон поделилась историей о том, что однажды забыла дочь в Кремле, в «Ночному шоу Джимми Фэллона». Бывшая первая леди считает это «самым сумасшедшим» воспоминанием о семейном отпуске.