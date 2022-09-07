Хиллари Клинтон рассказала, как забыла дочь в Кремле

Случай произошел во время официального визита бывшего президента Билла Клинтона в Москву.

© Фото: Richard Ellis. ZUMAPRESS, globallookpress

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, во время визита в Россию много лет назад забыли свою дочь в Кремле. Об этом бывшая первая леди рассказала в шоу Джимми Фэллона.

По словам Клинтон, во время президентства ее мужа супруги посещали Москву с официальным визитом и взяли в поездку свою дочь Челси.

После официальных прощаний пару проводили к лимузину, чтобы ехать в аэропорт. При этом супруги не сразу осознали, что забыли Челси.

«Можете себе представить, оставить своего единственного ребенка в Кремле!» - воскликнула Клинтон.

Сама Челси отметила, что помнит этот случай.