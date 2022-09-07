Сербия закупит у Турции беспилотники Bayraktar на несколько сотен миллионов евро

Президент Александр Вучич выразил надежду на то, что приобрести БПЛА удастся в следующем году.

© Фото: IMAGO, Paulius Peleckis, globallookpress

Сербские вооруженные силы приобретут у Анкары беспилотники Bayraktar. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в ходе совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Белграде.

«Сербия планирует закупить беспилотники Bayraktar... на несколько сотен миллионов евро», - сказал сербский президент.

Вучич выразил надежду на то, что приобрести БПЛА удастся в следующем году - Сербия «встала за ними в очередь».

Ранее помощник гендиректора завода «Купол» Вячеслав Карташов не согласился с утверждениями о неуязвимости этих турецких беспилотников. Bayraktar TB2 получил такую популярность благодаря тому, что о нем часто слышно, средства массовой информации сильно его раскрутили. По словам эксперта, для ЗРК «Тор» этот БПЛА является одной из самых простых целей.

Беспилотники Bayraktar, в частности, используются украинскими вооруженными силами. Так, в конце июня Анкара решила бесплатно передать Киеву несколько таких БПЛА.