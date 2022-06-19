Миф «Байрактара»: создатели ЗРК «Тор» развеяли сообщения о неуязвимости турецких БПЛА

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Турецкий ударный оперативно-тактический беспилотник Bayraktar TB2 получил определенную славу лишь благодаря тому, что часто используется и был сильно раскручен в СМИ. При этом сложной целью, особенно для отечественных зенитных ракетных комплексов «Тор», он не является. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил помощник генерального директора завода «Купол» Вячеслав Карташов.

«”Байрактар” - это вообще не верх совершенства, это просто раскрученный объект, потому что активно применялся в конфликте между Азербайджаном и Арменией. Он показал себя очень даже неплохо, хотя и там “Тор” большое количество этих беспилотных летательных средств уничтожил. Для “Тора” "Байрактар" одна из самых простых целей, это даже не обсуждаемо», - сказал Карташов.

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