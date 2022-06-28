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Турецкая компания решила подарить Украине три беспилотника Bayraktar

Анна Касаткина
09:30 28.06.2022
Ранее в Турции заявляли, что подходят к поставкам вооружения на Украину с особой осторожностью.
Турецкая компания решила подарить Украине три беспилотника Bayraktar
© Фото: Petro Poroshenko, Globallookpress
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Турецкая компания Baykar Makina бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar TB2. Об этом говорится в распространенном в Twitter сообщении компании.

«Компания Baykar... бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт», - говорится в заявлении.

Ранее глава управления оборонной промышленности администрации президента Турции Исмаил Демир заявил, что страна подходит к поставкам вооружения на Украину с большой осторожностью. По его словам, относительно поставок Bayraktar TB2 «кое-что происходит», однако более подробные комментарии турецкая и украинская сторона давать отказываются.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег страны Запада от поставок Киеву вооружения, которое могло бы доставать до территории РФ. По его словам, такие шаги приведут к «неприемлемой эскалации».

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