МО РФ публикует кадры уничтожения разведгруппы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили разведывательную группу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Кадры поражения противника, снятые с коптера, публикует Министерство обороны РФ.
Как утверждает официальный представитель российского военного ведомства, Киев за последние сутки не проводил наступлений на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь ВСУ.
Ранее бойцы рембата рассказали «Звезде» об уникальном опыте в ходе спецоперации. Технику, которую можно починить, они возвращает на передовую, безнадежные бронемашины разбирают на запчасти.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов