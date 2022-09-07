МО РФ публикует кадры уничтожения разведгруппы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что Киев за последние сутки не проводил наступлений на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили разведывательную группу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Кадры поражения противника, снятые с коптера, публикует Министерство обороны РФ.

Как утверждает официальный представитель российского военного ведомства, Киев за последние сутки не проводил наступлений на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь ВСУ.

Ранее бойцы рембата рассказали «Звезде» об уникальном опыте в ходе спецоперации. Технику, которую можно починить, они возвращает на передовую, безнадежные бронемашины разбирают на запчасти.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов