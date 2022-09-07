МО РФ: Киев за сутки не проводил наступлений на Николаево-Криворожском направлении из-за потерь

Также в ходе успешного наступления ВС РФ освободили от украинских боевиков населенный пункт Кодема в ДНР.

© Видео: Минобороны России © Фото: Kokoshkin, GlobalLookPress

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. Как утверждает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, это с серьезными потерями неприятельских войск как в личном составе, так и в военной технике.

По его словам, только за сутки на данном направлении украинская сторона потеряла 150 своих бойцов. Также уничтожены четыре танка, шесть БМП, пять других бронированных машин, два пикапа с пулеметами.

Помимо этого, в ходе успешного наступления ВС РФ освободили от украинских боевиков населенный пункт Кодема в ДНР.

Конашенков сообщил и о провокациях ВСУ на ЗАЭС с целью создания угрозы техногенной катастрофы. За сутки Энергодар трижды подвергался артиллерийским обстрелам. Из-за попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов