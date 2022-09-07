База под огнем: бойцы рембата рассказали об уникальном опыте в ходе спецоперации

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Боевые трофеи и работа на передовой под огнем противника. Военнослужащие ремонтных бригад, которые восстанавливают боевую технику и дают вторую жизнь взорванным танкам, рассказали об особенностях своей службы. Так, российские бойцы нашли в подбитом украинском танке Т-80 американский флаг. Трофей в трофее. Участник событий, заместитель командира ремонтной роты Иван рассказал, что звездно-полосатый сувенир нашли на месте механика-водителя у приборов ночного видения, которые тоже иностранного производства.

Сейчас Т-80 в руках механиков Восточного военного округа (ВВО). На машине уже появились обозначения российских Вооруженных сил. Вскоре она пойдет в бой. Трофеев сейчас много. Одни машины восстанавливают, те, что ремонту на подлежат, ждет участь «доноров». Узлы и агрегаты с них пойдут на запчасти для действующих машин. Полевые ремонтные ангары хорошо замаскированы. Для противника рембаты - важнейшая цель. Ведь здесь дают вторую жизнь и российской и трофейной технике. Опыт, который получают наши механики в ходе спецоперации уникален. Мастера могут выполнить ремонт практически любой сложности.

«Сейчас это все вынимаем, вычищаем и если все исправно, то все», - объяснил командир взвода Антон.

Служба рембатов это не только пот и мазут, но и вылазки на передовую, причем с огромным риском. Вышедшие из строя машины бойцы эвакуационных групп и технической разведки нередко вытаскивают под обстрелами. И примеров героизма здесь немало.

«Самое сложное - незаметно подобраться туда. Лебедка, машина гудит, признаки не скрытности, так скажем. Сначала страшно, но потом понимаешь, что надо делать. Нашу технику нельзя противнику оставлять», - рассказал заместитель командира ремонтной бригады Иван.

Больше всего бойцы рембатов ценят так называемые «подарки» с другой стороны. Полностью исправные машины с полным боекомплектом, которые противник просто бросает при отступлении. Таких примеров тоже достаточно.