Кроме того, Киев за сутки не проводил наступлений на Николаево-Криворожском направлении из-за потерь, добавили в МО РФ.

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ВС РФ в ходе наступления полностью освободили населенный пункт Кодема в ДНР, заявил на брифинге 7 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. Представитель российского военного ведомства связал это с серьезными потерями неприятельских войск как в личном составе, так и в военной технике.

Минобороны России также сегодня опубликовало кадры уничтожения разведывательной группы ВСУ на данном направлении.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов