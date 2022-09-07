В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин: на территории ЗАЭС нет военной техники, нечего убирать

Сергей Лебедев
12:22 07.09.2022
Глава государства ответил на заявление МАГАТЭ о демилитаризации станции.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

В данный момент на территории Запорожской атомной электростанции нет российской военной техники, поэтому убирать оттуда нечего. Об этом в среду заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на заявление МАГАТЭ о демилитаризации АЭС.

Кроме того, глава государства отметил, что это именно украинские войска угрожают станции. По его словам, главная угроза не попадание по реактору, а по хранилищу ядерного топлива на Запорожской АЭС.

Напомним, накануне Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет по итогам визита на ЗАЭС. В частности, в нем организация предложила создать вокруг объекта защитную зону.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что призыв МАГАТЭ создать демилитаризованную зону на Запорожской атомной электростанции является несерьезным. Он обратил внимание на то, что, в сущности, АЭС не милитаризована - на ее территории нет снаряжения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:28 В стране и мире
Видео
«Он мелет языком»: Путин о высказываниях Борреля про «фашистское государство»
10:59 Армия
Видео
Полет на малых высотах и ювелирный удар: опубликованы кадры работы Су-25 в ходе СВО
11:20 В стране и мире
МИД Латвии: обладатели «шенгена» из РФ и Белоруссии не смогут пересекать сухопутную границу ряда приграничных стран
10:15 В стране и мире
Видео
«Грубо кинули»: Путин прокомментировал ситуацию с вывозом зерна с Украины
09:43 В стране и мире
Видео
Путин сообщил, что дальневосточная ипотека будет продлена минимум до 2030 года
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.