Путин: на территории ЗАЭС нет военной техники, нечего убирать

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В данный момент на территории Запорожской атомной электростанции нет российской военной техники, поэтому убирать оттуда нечего. Об этом в среду заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на заявление МАГАТЭ о демилитаризации АЭС.

Кроме того, глава государства отметил, что это именно украинские войска угрожают станции. По его словам, главная угроза не попадание по реактору, а по хранилищу ядерного топлива на Запорожской АЭС.

Напомним, накануне Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет по итогам визита на ЗАЭС. В частности, в нем организация предложила создать вокруг объекта защитную зону.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что призыв МАГАТЭ создать демилитаризованную зону на Запорожской атомной электростанции является несерьезным. Он обратил внимание на то, что, в сущности, АЭС не милитаризована - на ее территории нет снаряжения.