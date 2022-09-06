В Кремле заявили, что послание Путина Федеральному собранию состоится до конца года

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится до конца этого года. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Раннее в Кремле заявили, что точная дата не определена. Кроме того, пока неизвестно, когда состоятся прямая линия с Владимиром Путиным и большая пресс-конференция.

Напомним, Правительство России еще в начале года организовало работу по подготовке послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Премьер-министр Михаил Мишустин даже собрал собственное совещание после того, как глава государства дал старт подготовке послания на совещании по экономическим вопросам.