В Кремле заявили, что послание Путина Федеральному собранию состоится до конца года
В данный момент точная дата не определена.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится до конца этого года. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Раннее в Кремле заявили, что точная дата не определена. Кроме того, пока неизвестно, когда состоятся прямая линия с Владимиром Путиным и большая пресс-конференция.
Напомним, Правительство России еще в начале года организовало работу по подготовке послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Премьер-министр Михаил Мишустин даже собрал собственное совещание после того, как глава государства дал старт подготовке послания на совещании по экономическим вопросам.