Песков рассказал о дате проведения прямой линии с Путиным

По словам представителя Кремля, в данный момент неизвестно, когда состоится мероприятие.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата проведения прямой линии с Владимиром Путиным в данный момент не определена. Также пока неизвестно, когда состоятся большая пресс-конференция главы государства и послание Федеральному собранию.

«С этим пока не определились», - передает ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что формат проведения прямой линии с Владимиром Путиным будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора. По его словам, ситуация с COVID-19 в мире постоянно меняется, поэтому существует необходимость прислушиваться к мнению.

Прямая линия, во время которой глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы российских граждан из разных уголков страны, проводится ежегодно. В первый раз такой формат общения был реализован в России 24 декабря 2001 года.