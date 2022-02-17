Правительство приступило к работе по подготовке послания Путина Федеральному Собранию

Правительство России организовало работу по подготовке послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин собрал собственное совещание после того, как Путин дал старт подготовке послания на совещании по экономическим вопросам.

«К работе привлечены первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников», - говорится в сообщении кабмина РФ.

Помимо этого, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и помощник главы государства Максим Орешкин также участвовали в совещании.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что властям следует сконцентрироваться на решении одной из основополагающих в стране проблем борьбы с бедностью.