Слоеный пирог: как участники СКШУ «Восток-2022» уничтожают «противника» по всем фронтам

Сначала работает ствольная и реактивная артиллерия, нападение с неба отражают зенитчики, затем бой навязывают танкисты и мотострелки, а добивают условного неприятеля истребители и штурмовики.

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Отразить атаку, измотать противника в обороне и занять ключевые высоты - основные задачи стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае. Картина маневров напоминает слоеный пирог - сначала работает ствольная и реактивная артиллерия, нападение с неба отражают зенитчики, затем бой навязывают танкисты и мотострелки, а добивают условного неприятеля истребители и штурмовики.

Расчеты самоходных гаубиц «Акация» «расцветают» разрушительным огнем в унисон со 152-мм «Гиацинтами». Артбатарея успешно поражает наступающего условного противника. Едва стихла ствольная артиллерия, недолгую тишину над сопками полигона «Сергеевский» разрывает реактивная система залпового огня «Град».

В оборонительных боях «Восточные» измотали неприятеля. Сдержали наступление не только их наземных сил, но и отразили групповой авиационный удар. Сработали комплексы противовоздушной обороны.

В небе световые мины. У зенитного ракетного комплекса «Стрела» всего несколько секунд, чтобы обнаружить цель и выпустить ракету. С первой попытки объект уничтожен.

Небо на «замок закрыли» и зенитные установки «Тор» и «Тунгуска». А не имеющий аналогов в мире российский комплекс «Панцирь-С» отразил ракетный удар.

Отбив атаку, союзные силы переходят в наступление по всему фронту - это время мотострелков. Сначала под прикрытием танков Т-80 и бронетранспортеров боевые машины пехоты «утюжат» вражеские позиции и выбивают с них противника.

Огонь продолжают вести уже в движении. В таких непростых погодных условиях, на полигоне с резкими перепадами высот на рельефе местности, многое зависит от механиков-водителей и наводчиков. С задачей справились - и это при том, что весомая часть из них - солдаты срочной службы.

«Им объясняешь, показываешь, и они прислушиваются к твоему мнению. Дали мне его не так уж давно. Но прислушиваются, учатся, все понимающие, все хорошо», - поделился командир танка Т-80 Кирилл Матвеев.

Ценный опыт получили и иностранные военнослужащие. На флангах в первом эшелоне действовали мотострелки Монголии, Армении и Индии. Ударный костяк: Белоруссия, Алжир и Китай. Укрепляют группировку военнослужащие из Таджикистана и Азербайджана.

Знаменитые «Аллигаторы» - вертолеты Ка-52 прикрыли в небе интернациональный тактический воздушный десант. Бойцы отряда специального назначения «Пантера» нацгвардии Киргизии, десантники из Таджикистана, Индии и России провели успешную высадку с вертолетов Ми-8.

Один из самых ярких эпизодов главного розыгрыша учений «Восток 2022» - свинцовое небо над полигоном «Сергеевский» разрезают российские истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25. Оперативно-тактическая авиация добивает «противника» массированным ударом с воздуха.

Напомним, ранее стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели проверку систем ПВО Восточного военного округа. Самолеты взлетели в небо с аэродрома в Амурской области. Экипажи отработали маневры в плотном строю на больших высотах.

Полет длился более восьми часов, самолеты поднимались на высоты от 4 до 12 тысяч метров. Ракетоносцы пролетели над Хабаровским и Приморским краем, Сахалинской областью и другими регионами ВВО.